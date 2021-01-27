Çamlıyayla'da mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
27.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:36
Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Çamlıyayla'da bulunan mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Çamlıyayla'da bulunan mezarlıklarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri mezarlıklarda ağaç budama, ot temizliği ve çevre düzenlemesi yaptı.
Çamlıyayla Cumayakası Mahallesi muhtarı Ahmet Yılmaz, temiziik çalışması yürüten belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt