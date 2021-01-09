Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

09.01.2021 21:30 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:35
Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

ANTALYA'da Muzaffer Y. (30), caminin üst katında bulunan korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu.

ANTALYA'da Muzaffer Y. (30), caminin üst katında bulunan korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu. Muzaffer Y.'nin akşam namazından sonra imama, Kur'an okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan Orhan Tolunay Camisi'nde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak üzere camiye gelen Mikail Gül, üst katta bulunan kadınlar bölümündeki korkuluklarda bir kişinin iple boynundan asılı halde olduğunu gördü. Gül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde asılı duran kişinin yaşamını yitirdiği, kimliğinin ise Muzaffer Y. olduğu belirlendi.

'CAMİYİ KAPATTIRMADI'

Muzaffer Y.'nin, bir süre önce Van'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi. Bir aydır Orhan Tolunay Camisi'nde Kur'an öğrenmeye giden Muzaffer Y.'nin akşam namazından sonra imama, Kur'an okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Muzaffer Y.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mikail Gül, "Yatsı namazını kılmak için camiye geliyorduk. Bugün yine geldik ve yukarıya çıktım. O esnada bir baktım arkadaş kendisini iple asmış. Tanıyordum kendisini ama çok samimi değildik. Yeni Kur'an okumaya başlıyordu. Camiye geldiğimde gördüğümüz manzara kötü oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Prens Harry Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Türk Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 21:41:08. #1.15#
title