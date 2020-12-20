Camiden ayakkabı çalan hırsız yakalandı
20.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:01
Eskişehir'de bir camiden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de bir camiden ayakkabı çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir camide ayakkabılarının olmadığını gören R.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrasında şüphelinin İ.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı