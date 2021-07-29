Çalımbay: "Takımımla gurur duyuyorum"
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Çalımbay: "Takımımla gurur duyuyorum"

Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Petrocub'u 1-0 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Petrocub'u 1-0 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Petrocub'u 1-0 yenerek bir üst tura yükselen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu galibiyet paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından sevinç ve takımın kadro fotoğrafını paylaşan Çalımbay paylaşıma; "Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarımıza kavuştuğumuz bu önemli akşamda onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyuz" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni kazandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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