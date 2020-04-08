Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı
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Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı

Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı Antalya'da çaldığı elektrikli süpürgeyi bisikletle taşıyan hırsız, polisi görünce hem bir ayakkabısını hem de çaldığı ürünü bırakıp kaçtı.

08.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:01

Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı

ANTALYA - Antalya'da çaldığı elektrikli süpürgeyi bisikletle taşıyan hırsız, polisi görünce hem bir ayakkabısını hem de çaldığı ürünü bırakıp kaçtı.

Olay, saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yeri önünden elektrikli süpürge çalan şüpheli, bisikletiyle Köroğlu Bulvarına doğru ilerlemeye başladı. Şüpheli yolda yanına gelen polis ekiplerinden paniğe kapılınca elindeki süpürgeyi refüje atıp kaçmaya başladı. Bisikletiyle karşı yola geçmeye çalışan şüphelinin, kaçarken ayakkabısının biri ayağından çıktı. Ekip aracından inen polisin kovalamacasına rağmen şüpheli bisikletiyle ara sokaklarda gözlerden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Refüjdeki süpürge ve ayakkabı üzerinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kutu parmak izi incelemesi için alınırken, süpürge polis merkezi ekibine teslim edildi. Ayakkabı da incelenmek üzere delil torbasına alındı. Polis, hem hırsızı yakalamak hem de, süpürgenin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA

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Çaldığı süpürgeyi bisikletle taşırken polisi gördü, ayakkabısını bile bırakıp kaçtı
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