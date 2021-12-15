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ByLock'çu çifte FETÖ'den hapis cezası

ByLock'çu çifte FETÖ'den hapis cezası
AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan Kenan ve Yıldız Var çiftinin yargılandığı davada karar çıktı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan Kenan ve Yıldız Var çiftinin yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan ve tutuksuz sanık Yıldız Var ile avukatları katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanıklar, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanıklar, ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmedi.

Suçsuz olduklarını savunan sanık çift, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, hükmü açıkladı.

Sanık Kenan Var, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Yıldız Var ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanık Kenan Var'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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