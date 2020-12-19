Buzlu yolda kayan sevimli köpek gülümsetti

Çin'de sahibine ağaç dalı getiren köpeğin buzlu yolda kaydığı anlara ait görüntüler gülümsetti.

Çin'in Guizhou eyaletinde "Cake" isimli golden retriever cinsi köpek sahibine ağaç dalı getirirken soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kaydı. Sahibine doğru koşarken buzlu yolda kayan 8 aylık sevimli köpeğin görüntüleri gülümsetti.

Köpeğin sahibi Ou yaptığı açıklamada, köpeğin ağaç dallarını ona sevgisini göstermek için toplayıp getirdiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı