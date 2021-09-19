Buz pateninde 'Short Track Federasyon Kupası' yarışları sona erdi - Haberler Spor
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Buz pateninde "Short Track Federasyon Kupası" yarışları sona erdi

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Buz pateninde

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası 1 ve 2" müsabakaları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen "Short Track Federasyon Kupası 1 ve 2" müsabakaları sona erdi.

Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda yapılan organizasyona, Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Ardahan'dan 29 kulüp ile 161 sporcu katıldı.

Çeşitli kategorilerde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda patenciler buz üzerinde madalya için ter döktü.

Organizasyonun "Short Track Federasyon Kupası-1" yarışlarında dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Furkan Akar

2- Muhammet Emir Han

3- Tunay Şimşek

Büyük kadınlar:

1- Melike Selen

2- Aleyna Karabacak

3- Hira Nur Güler

Genç erkekler B:

1- Muhammet Melik Cebenay

2- Yusuf Buğra Demirtaş

3- Muhammet Mert Yıldız

Genç kadınlar B:

1- Damla Akan

2- Aybuke Han

3- Suğdenaz Berrin Aydın

Genç erkekler C:

1- Muhammet Bozdağ

2- Metin Kaya

3- Toprak Efe Eroğlu

Genç kadınlar C:

1- Sudenaz Kahraman

2- Züleyha Üremiş

3- Bennu Azra Yapıcı

Genç erkekler D:

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- Muhammet Arda Atlı

3- Sadık Erdem Pütün

Genç kadınlar D:

1- Derya Karadağ

2- Zeynep Ecrin Polat

3- Defne Çiğdem

Organizasyonun son gününde yapılan "Short Track Federasyon Kupası-2" yarışlarında dereceye giren sporcular ise şunlar:

Genç erkekler E:

1- İlyas Karadağ

2- Yusuf Can Bozdağ

3- Emir Kaner Aydın

Genç kadınlar E:

1- Elif Doğa Derin

2- Elzem Taş

3- Efsa Polat

Genç kadınlar F:

1- Ayşe Reyhan Uçan

2- Mila Kuşkay

3- Eflal Zümra Aydın

Genç erkekler G:

1- Ertuğrul Fatih Çevik

2- İbrahim Efe Yanık

3- Musab Ali Alsaç

Genç kadınlar G:

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- Elif Berra Yapıcı

3- Zümra Bıyık

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Buz pateninde 'Short Track Federasyon Kupası' yarışları sona erdi - Haberler Spor
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