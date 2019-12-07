Buz hokeyi sahasındaki oyuncak ayılardan çamaşır yıkayan maymuna haftanın öne çıkan 'No Comment'leri
Buz hokeyi sahasına bir kere daha rekor sayıda oyuncak ayı atıldı.
07.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:36
Buz hokeyi sahasına bir kere daha rekor sayıda oyuncak ayı atıldı. 18 yaşında erkek şempanze Yuhui bakıcılarından çamaşır yıkamayı öğrenmiş. Arnavutlukta Deprem'de zarar gören bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Haftanın öne çıkan 'No Comment'lerindeView on euronews
Kaynak: Euronews.com