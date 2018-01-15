Büyükşehirin 220 Milyonluk Kredi Talebi Meclisten Geçti

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, hayata geçirilecek çeşitli yatırımlar için İller Bankasından (İlbank) kullanılacak 220 milyon liralık ek kredi talebiyle ilgili maddeleri kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ocak Ayı 2. Birleşiminin 1. Oturumuna ait meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında komisyondan gelen 57 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasından 220 milyon TL'lik ek kredi kullanılması talebine ilişkin 9 madde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

İller Bankasından alınması planlanan 220 milyon kredinin 20 milyon TL'si bitümlü sıcak karışım yapımı işi, 20 milyonu Bilişim Merkezi inşaatı, 40 milyonu OMÜ hafif raylı sistem yapım işi, 7,5 milyonu 24 derslikli okul yapımı, 7,5 milyonu ocaktan mıcır çıkartılması, nakli ve üretilmesi işi, 7,5 milyonu Bafra- Kızılırmak 2. etap peyzaj ve rekreasyon yapım işi, 7,5 milyonu Bafra çok amaçlı salon yapım işi, 50 milyonu büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ilçe yollarının bitümlü sıcak karışım ve beton yol yapımı işi ve 60 milyonu da 2018 yılı içerisinde yapılacak projelerde harcanmak için kullanılacak. - SAMSUN