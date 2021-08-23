Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği
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Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği

Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 31 Temmuz tarihinde başlayıp 6 Ağustos tarihinde, Milas ilçesinde 31 Temmuz tarihinde başlayıp 10 Ağustos tarihinde sona eren orman yangınlarında toplam 17 bin 725 hektarlık olan kül olmuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 31 Temmuz tarihinde başlayıp 6 Ağustos tarihinde, Milas ilçesinde 31 Temmuz tarihinde başlayıp 10 Ağustos tarihinde sona eren orman yangınlarında toplam 17 bin 725 hektarlık olan kül olmuştu. Yangınların sönmesi ile birlikte alevlerden zarar gören bölgeleri tek tek incelemeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, son olarak Bodrum ve Milas ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Yangın mağdurlarıyla bir araya gelen Başkan Gürün, bu bölgelerde zarar gören tarım ve hayvancılık alanlarında üreticilere gereken desteği sağlayacaklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün beraberinde CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Başkan Gürün, yangından etkilenen Bodrum'un Gökpınar ve Mazı, Milas'ın Beyciler, Gökbel, Çökertme, Bozalan, Gürceğiz, Türkevleri, Akçayaka, Bayır ve Fesleğen Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gürün: Büyükşehir olarak yanınızdayız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Muğla'mızda çıkan orman yangınlarında 66 bin 874 hektarlık alan kül oldu. Sadece Bodrum ve Milas ilçemizde 17 bin 725 hektar alanı kaybettik. Yangınları el birliği ile söndürdük. Şimdi sıra yaralarımızı sarmaya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar sizlerin yanındayız. Yangından zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için çalışma başlattık. Yangında arıları ve kovanları zarar gören vatandaşlarımıza arı, kovan ve malzeme desteği sağlayacağız. Tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza zeytin, ceviz, fıstık ağacı fidanları dağıtacağız. Hayvanları telef olan vatandaşlarımıza hayvan desteği, veteriner hekim desteği ve yem desteği sağlayacağız. Bunun yanı sıra yangında evleri zarar gören vatandaşlarımıza ev eşyası, beyaz eşya ve malzeme desteği sağlayacağız" dedi.

Vatandaşlardan başkanlara teşekkür

Bodrum ve Milas'ta orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a desteklerinden dolmayı teşekkür ettiler. Vatandaşlar " Yangınların başladığı ilk günden itibaren belediye başkanlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Yangınlarda evlerimiz yanmadıysa belediye ekiplerinin büyük çabası sayesindedir. Gerek yangınlar sırasında gerekse yangın sonrasında verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dediler. - MUĞLA

Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği
Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği
Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği
Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği
Büyükşehirden yangın mağdurlarına hayvan ve kovan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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