Büyükşehirden hem üreticiye hem ihtiyaç sahibine destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, patates üreticilerinden alacakları bin ton patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal alanda faaliyet gösterenleri destekleyip, ihtiyaç sahiplerini sevindirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda yem ve tohum desteği gibi tarım ve hayvancılığı destekleyen önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini, ihtiyaç sahibi aileler için de sosyal yardımları devreye aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, son dönemde patatesin talep düşüklüğünden dolayı üreticinin elinde kaldığını gördüklerini ve bu sorunu birlik içerisinde çözmeyi amaçladıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ilçe belediyelerinin de katkısıyla bin ton patatesi başta Kayseri'deki üreticilerden alacaklarını anlatan Büyükkılıç, "Patateste üretimin bir önceki yıla göre artmasına rağmen pandemi sürecinde yaşanan talep düşüklüğü stok miktarının yükselmesine neden oldu. Biz de yerel yöneticiler olarak çiftçinin elinde kalan bin ton patatesi satın alacağız. Böylelikle hem üreticiye destek vereceğiz hem de satın aldığımız patatesleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin