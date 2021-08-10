Büyükşehir Okçuları ile Türkiye Avrupa'nın En Başarılı Takımı Oldu
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Büyükşehir Okçuları ile Türkiye Avrupa'nın En Başarılı Takımı Oldu

Büyükşehir Okçuları ile Türkiye Avrupa'nın En Başarılı Takımı Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuları turnuvada 4 Milli Takımına 4 altın madalya kazandırdı.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Kupasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuları turnuvada 4 Milli Takımına 4 altın madalya kazandırdı. Bu performans ile Türkiye turnuvanın en başarılı takımı oldu.

Genç Milli Okçuluk takımında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuları Emircan Haney, Songül Lök ve Hazal Burun, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen "Yıldız Genç Okçuluk Avrupa Gençlik Kupasında" altın madalya kazandılar.

Romanya'da düzenlenen turnuvaya değişik ülkelerden toplam 165 sporcu katıldı. Avrupa Gençlik Kupası'nın 2. Ayağında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Okçuları, Genç Milli Okçuluk Takımı adına yarıştı. Emircan Haney Yıldız Genç Avrupa Kupası Makaralı Yay ve Genç Erkek Bireysel dalda milli takıma altın madalya kazandı. Bir diğer büyükşehir okçusu Hazal Burun, Yay Yıldız Kadın Bireysel dalda Milli takıma altın madalya kazandıran ikinci sporcu oldu. Büyükşehir okçusu Songül Lök 'de Makaralı Yay dalında Genç Kadın Takımına altın madalya kazandırdı.

Avrupa'nın En Başarılı Takımı Türkiye Oldu

Büyükşehir okçuları sayesinde genç milli takım, Avrupa'nın en başarılı takımı olarak birincilik kupası kazandı. Emircan Haney ve Hazal Burun Polonya/Wroclaw'da gerçekleşecek olan 2021 Açık Hava Dünya Yıldız Gençler Şampiyonası (Gençler - Kadetler ) yarışmasında mücadele edecekler.

Kaynak: Habermetre

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