Büyükşehir'den Tarsus'taki Tarihi Okulun Bahçesinde Kapsamlı Bakım - Haberler
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Büyükşehir'den Tarsus'taki Tarihi Okulun Bahçesinde Kapsamlı Bakım

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Büyükşehir'den Tarsus'taki Tarihi Okulun Bahçesinde Kapsamlı Bakım

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime ve eğitim kurumlarına desteği devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime ve eğitim kurumlarına desteği devam ediyor. Okul sütü projesinden bünyesinde bulunan LGS ve üniversite hazırlık kurslarına, üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanmasından 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtılmasına kadar eğitim odaklı onlarca projesi ile geniş kitlelere ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim kurumlarına çevre düzenleme, temizlik, bakım ve yeşillendirme konusunda da destek oluyor.

60 yıllık okulun bahçesine bakım ve yenileme faaliyeti

Tarsus'ta Eski Ömerli Mahallesi'nde bulunan ve 60 yıla yaklaşan geçmişiyle kentin en eski eğitim kurumları arasında yer alan Dumlupınar Hürriyet İlkokulu bahçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de ilkokul eğitimini aldığı okulun bahçesindeki bozuk zemin tamamen sökülerek sıcak asfaltla kaplandı. Basketbol ve voleybol saha çizimlerinin yapıldığı alanın yanı sıra zemine çocukların faklı oyunlar oynayabilmeleri için çizimler gerçekleştirildi.

Bankların ve çöp kutularının monte edildiği okul bahçesi, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından da yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarıyla güzelleştirildi.

Yayın Tarihi: 11. 9. 2021 09: 34: 52

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