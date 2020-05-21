Büyükşehir'den öğrencilere online deneme sınavları
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Büyükşehir'den öğrencilere online deneme sınavları

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona günlerinde sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olabilmek için Ücretsiz Online Deneme Sınavları projesini başlattı.

Büyükşehir'den öğrencilere online deneme sınavları
21.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:33

Deneme sınavlarına katılmak isteyenler Bizİzmir dijital platformlarından başvuru yapabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona günlerinde de öğrencilere destek oluyor. 'Sokaklar offline sınavlar online" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan mezunlar, 12. sınıf öğrencileri ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz online deneme sınavı olanağı sunuyor.

Başvurular Bizİzmir dijital platformlarından

Online deneme sınavlarına katılmak isteyenlerin Bizİzmir dijital platformlarından başvuru yapması gerekiyor. Bizİzmir mobil uygulamalarının ya da www.bizizmir.com web sitesinin ana sayfasındaki "DUY" butonuna tıklayarak açılan sayfada Online Deneme Sınavı kutusuna ulaşılıyor. Önkayıt için bu kutuya tıklamak ve açılan formun 26 Mayıs 2020 saat 23.59'a kadar doldurmak gerekiyor. Başvuru da İzmir il ya da ilçelerinde ikamet etme şartı aranıyor.

Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

İlk sınav 30 Mayıs'ta

Kayıt yaptıran öğrencilere girecekleri sınav ile ilgili sınav kodu mesajla gönderilecek. LGS adayları 30 Mayıs ve 6 Haziran'da 09.00-21.00 arası istenilen herhangi bir saatte sınava girebilecek. 12. sınıflar ve mezunlar, 31 Mayıs ve 7 Haziran'da 09.00-21.00 arası istenilen herhangi bir saatte Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) girebilecek. LGS için sınav süresi 190, TYT için ise 165 dakika olacak. Sınavda ÖSYM ve MEB'in puan hesaplama yöntemleri kullanılacak.

4 bin öğrenciye ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi liseli gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak için Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı projesi kapsamında 2017'den bu yana merkez dışındaki 21 ilçede ve merkez ilçelerde 4 bin öğrenciye ulaşmıştı. Gelecekleriyle ilgili öğrencilerin olumlu düşünmelerini, hedef ve amaç oluşturmalarını, kişisel farkındalıklarını geliştirmelerini sağlayan projede aynı zamanda dijital şiddet, sosyal medya okur yazarlığı ve teknolojinin mesleklere etkisi gibi konularda eğitimler verilmiş ve üniversitelere teknik geziler düzenlenmişti. Yine proje kapsamında öğrencilerin yaşadığı sınav baskısı hakkında uzmanlardan destek almaları sağlanmıştı.

Kaynak: Bültenler

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