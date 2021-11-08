Büyükşehir'den "Büyük" STK Buluşması

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katıldığı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarının milli ve yerli konularda yer alan, sağduyunun sesi olduklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 26. Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, AK Parti 25. Dönem İstanbul Milletvekili sanatçı Uğur Işılak, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, ilçe belediye başkanları, kentteki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin sivil toplum teşkilatlarının sağduyu ile hareket ettiği, değerlerine bağlı, vatanına, milletine, bayrağına sevdalı, hayırsever insanların yoğun olduğu güzel bir topluluk, güzel bir şehir olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, "Makarr-ı ulema, makarr-ı evliya olan böyle güzel bir şehrin sevdalısıyız. Seyyid Burhanettin hazretlerin, Gevher Nesibe Sultanların, Hunat Hatunların, Mehmet Melikgazilerin, Davud-el kayseri gibi alim zatın, Mimar Sinan gibi bir dehanın kısacası maddi, manevi değerlerle yükselen bir şehrin mensuplarıyız" dedi.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ BEREKET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Birliği, beraberliği bereket olarak gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, siyasi kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bir sevdanın insanıyız, kazandıklarını memleketine borcunu ödeme mantığı içerisinde, sadaka-i cariye kültürüyle hemşerilerimize harcayan, bunun sonucunda hiçbir hesabı olmayan hasbi insanların bulunduğu şehirdir. Bu güzel dostlarımız Kayseri'mizin medar-ı iftiharı olan sivil toplum teşkilatlarımız bizim olmazsa olmazımız. Sağduyunun sesi, nerede milli, yerli konu var onun peşinde yer alırlar. Çok şükür bu birlikteliğimizi bereket olarak görüyoruz. "

Büyükkılıç, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde bu şehre layık olma, şehri daha iyi konuma taşıma, şehirdeki sıkıntıları giderme yönünde bir kaygının sahibi olduklarını belirterek, son süreçte yurt tartışmalarında dayanışma içerisinde çalıştıklarını, Kayseri'nin bu tartışmalara müsaade etmediğini ve fırsat vermediğini, bu anlamda sivil toplum teşkilatlarına da teşekkür etti.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN KAYGISI"

110 tane sivil toplum teşkilatı bulunduğunu anımsatan Başkan Büyükkılıç, "Zengin bir tablo mevcut, her birinin ayrı bir kaygısı var, sonuç odaklı şöyle özetleyebiliriz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısı ile hareket eden kurum, kuruluş ve teşkilatlarımız söz konusu. Kimileri yurt içinde, kimileri yurt dışında, kimileri şehrimizde, kimileri sessiz sedasız herkesin kaygısını kendisine dert edinen bir anlayış içerisinde" diye konuştu.

Konuşmasında, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, onun yol arkadaşlarını çok seviyoruz. Çünkü şundan eminiz kimsesizin kimsesi olan, mazlum insanların sesi olan bir liderimiz, bir cumhurbaşkanımız var, yol arkadaşları da aynı kaygıyı güdüyor" diyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Her şehir güzel ama Kayseri'miz bir başka güzel. En önemlisi Kayseri'ye bu güzelliği kazandıran sivil toplum teşkilatlarımızın temsil etmiş olduğu kesimlerden oluşan birlik, beraberlik, dayanışma, Allah'a kul, Peygamberimiz (sav) efendimiz ümmet olma şuuru içerisinde hareket eden dostlarımızın, canlarımızın, bir siyasi kaygıdan öte bir dava sevdasıyla hareket ediyor olmasıdır. "

"SİVİL TOPLUMA ÖNEM VERDİK, ÖNEM VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise, kentte gün boyu etkinliklerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Kayseri'nin STK temsilcileri ile son toplantıyı yaptıklarını ifade ederek, "Sivil toplum kuruluşlarını toplumun önemli iskeleleri olarak görürüz. Onları toplumun görüşlerini, niyetlerini, tavsiyelerini, tahlil ve tenkitlerini taşıyan canlı örgütler olarak görürüz. Dolayısıyla siyasette sivil topluma önem verdik, önem vermeye devam ediyoruz. Siyasetle sivil toplum arasındaki ilişkinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde kurulması bir ülke demokrasisinin işleyişi bakımından en önemli unsurlarından birisidir" diye konuştu.

KURTULMUŞ, STK'LARIN ÖNEMİNİN ALTINI ÇİZDİ

Sivil olma meselesinin fevkalade önemli olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Aslında sivil toplum kuruluşu dediğimiz şey, Selçuklu ve Osmanlı geleneğinde Anadolu topraklarına nakış gibi işlenmiş vakıf medeniyetinin bir gereğidir. Batılılar bizim toplumumuzu tanımlarken vakıf toplumları olarak görürler. STK'larımızın adı ne olursa olsun sizin büyük bir fedakarlıkla topluma hizmet eden canlı kuruluşlar olduğunu biliyoruz, bu alanda yapacağınız faaliyetlerin de önünü açmayı siyaset olarak, vazifemiz olarak telakki ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin doğru bir istikamette, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Bunun en önemli unsurlardan bir tanesi de siz sivil toplum kuruluşu yöneticisi kardeşlerimizsiniz. Burada siyasetle, kamu yönetimiyle el ele, iç içe, omuz omuza olarak eksiklerimiz neyse bunları gidereceğiz. Daha güçlü Türkiye olabilmesi için, daha güçlü iller oluşturmak için daha güçlü Kayseri diyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bir aile meclisi, bir dost meclisi olarak bu meclisi düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Kayseri'mizin daha iyi noktalara taşınması için, ihracatın ve üretimin artması için, her alanda daha ileri noktalara gidebilmemiz için iyi bir diyaloga iyi bir iş birliğine ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Rakamlara, verilere baktığımız zaman bu konuda yol aldığımızı biliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, STK yöneticisi ve temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı.

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