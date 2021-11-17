Büyükşehir'den Akçakale'nin Su Sorununa Kesin Çözüm

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale İlçesi için başlattığı 170 km'lik içme suyu şebeke projesi çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün üzerinde önemle durduğu alt yapı çalışmalarından olan içme suyu projelerinin bir yenisi de Akçakale ilçesinde hayata geçiyor.

170 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI

Şanlıurfa'nın 100 yıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, titizlikle hazırladığı Akçakale İlçesi içme suyu şebeke projesi için 170 km'lik hat döşemesi için çalışmalara başladı.

HEDEF KESİNTİSİZ İÇME SUYU

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçakale ilçesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu eksikliğini gidermek için çalışma başlatarak vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın her noktasında eşit bir şeklide hizmet sürdüren ŞUSKİ ekipleri ilçenin tamamını kapsayacak olan proje kapsamında hat döşeme çalışmalarını başlatarak kısa sürede bir sürede bitirmeyi planlıyor.

Uzun yıllardır içme suyu eksikliği yaşayan Akçakale ilçe sakinleri yapılan hizmetlerden ötürü başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

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