Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
18.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu