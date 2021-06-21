Büyükşehir Altyapı Sorunlarını Bir Asır Dayanacak Malzemelerle Çözüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Altyapı Sorunlarını Bir Asır Dayanacak Malzemelerle Çözüyor

Büyükşehir Altyapı Sorunlarını Bir Asır Dayanacak Malzemelerle Çözüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir altyapı sorunlarını bir asır dayanacak malzemelerle çözüyorKıyıboyu Caddesi su isale hattı ve Yüreğir Düzce Mahallesi yağmur suyu sorunları tarih oluyor.

Büyükşehir altyapı sorunlarını bir asır dayanacak malzemelerle çözüyor

Kıyıboyu Caddesi su isale hattı ve Yüreğir Düzce Mahallesi yağmur suyu sorunları tarih oluyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin altyapı sorunlarını hızla çözme kavuşturuyor. Sürekli arıza çıkaran Kıyıboyu Caddesi su isale hattındaki sorunu, 100 yıl dayanacak borularla gideren Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir'in Düzce Mahallesi'ndeki yağmur suyu isale hattı problemini de çözüyor.

BİR ASIR DAYANACAK ÇELİK BORULARLA SU HATTI ARIZASI GİDERİLİYOR

Eskiliği nedeniyle yıllardır sürekli arıza yapan ve su kesintisine neden olan Kıyıboyu Caddesi'ndeki su isale hattını yenileme çalışmaları sona erdi. Yenileme işlemiyle birlikte 40 mahallede eski boruların çıkardığı arızadan kaynaklı kesinti yaşanmayacak.

2000 yılında yapılan ve 20 yılda kullanılamaz hale gelen; Güney Adana'ya, Yüreğir'e su veren hat 100 yıl dayanacak kalitede borularla yenilendi.

Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde sürekli arıza yapan isale hattında 1145 metre uzunluğunda 1000'lik duktil ve çelik borularla bağlantı hattı yapılıyor.

BİR MAHALLEDE DAHA YAĞMUR SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yüreğir ilçesine bağlı Düzce Mahallesi'nin kronikleşmiş yağmur suyu problemi çözülüyor. Proje kapsamında 400 mm çapında betonarme boruların kullanıldığı, yağmur suyu hattı yapım işi devam ediyor.

Mahallede her yağmurda evleri su bastığını ve konuyla ilgili ASKİ'ye başvuruda bulunduklarını anlatan mahalle muhtarı ve vatandaşlar, taleplerine hızla cevap veren ASKİ yöneticilerine ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Selçuk Tekay Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Elmas Gareth Bale Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Altyapı Sorunlarını Bir Asır Dayanacak Malzemelerle Çözüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 22:13:20. #1.14#

title