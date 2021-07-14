Büyükçekmece "Ustalara Saygı" gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu
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Büyükçekmece "Ustalara Saygı" gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Büyükçekmece Belediyesi, Türk sinemasının 107. yılına özel düzenlediği 'Ustalara Saygı Gecesi'nde Cüneyt Arkın'ı ağırladı.

Büyükçekmece Belediyesi, Türk sinemasının 107. yılına özel düzenlediği 'Ustalara Saygı Gecesi'nde Cüneyt Arkın'ı ağırladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Sinemayı topluma sevdiren, kendi üslubuyla o günkü şartlarda çok büyük işler başaran, başardığına şahit olduğumuz bir sanat elçimiz" dedi.

Türk sinemasının 107. yılına özel, Büyükçekmece Belediyesi tarafından 'Ustalara Saygı Gecesi' düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Sergi Salonu'ndaki programa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, usta sanatçı Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın, oğlu Kaan Arkın ile birlikte Müjdat Gezen ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın anısına 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın Sergisi' ve 'Cüneyt Arkın Film Gösterisi' gerçekleştirildi. Konuklarla birlikte sergiyi gezen Cüneyt Arkın, kendisine takdim edilen hediyeleri kabul ettikten sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSU KENDİ FİLMLERİNİ İZLERKEN DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

58 yılı aşkın süredir Türk Sineması'nda boy gösteren ve sayısız filme imza atan usta oyuncu Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde, geçmişte çekilen filmlerini izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

"CÜNEYT ARKIN'IN BİZİMLE OLMASI EN BÜYÜK BAYRAM HEDİYESİDİR"

Ustalara saygı gecesinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Hepimizin, tüm Türk insanının, sevenlerinin kalbinde taht kurmuş, Türk sinema hayatına çok büyük katkı yapmış Cüneyt abimizin bu akşam bizimle olması bizin için en büyük bayram hediyesidir. Bugüne kadar yaptığımız 'Ustalara Saygı Programı'nın en muhteşemidir bu. Çünkü bu ülkenin sanat hayatında çok büyük emeği var. Sinemayı topluma sevdiren, kendi üslubuyla o günkü şartlarda çok büyük işler başaran, başardığına şahit olduğumuz bir sanat elçimiz" dedi.

"SANATIN VAR OLMASI İÇİN BEYİNLERİN ÖZGÜR OLMASI LAZIM"

Büyükçekmece Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya önem vermesinin önemine değinen Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, "Sanata, sanatçıya bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başka türlü sanat yapılmaz" diye konuştu.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Büyükçekmece 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu
Büyükçekmece 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu
Büyükçekmece 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu
Büyükçekmece 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu
Büyükçekmece 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu
Büyükçekmece 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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