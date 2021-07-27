Son dakika haberi... Otoyol yatırımları turizmi hareketlendirdi

Son dakika gündem haberi: Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımlar turizmi de hareketlendirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımlar turizmi de hareketlendirdi. Şehirlere yeni yollar sayesinde daha kısa mesafede ulaşılmasıyla seyahat edenlerin sayısı da arttı. Özellikle İzmir ve çevresindeki iller oluşan turizm hareketliliğinde memnun kalırken, pandeminin de bitmesiyle ilginin daha da artacağı ifade ediliyor. İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelik Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, yol yatırımlarının turizmi hareketlendirdiğini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda yapılan yol yatırımları hız kazandı. Son teknoloji ile donatılan yollar sayesinde mesafeler kısaldı. İstanbul Kamu Özel Sektör İş birliği Mükemmelik Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımlarla özellikle Marmara ve Ege Bölgelerindeki illere doğru olan hareketlilik hız kazandı. Kamu özel sektör iş birliği projelerinin temel hedeflerinin başında, makro ekonomiye katkı sağlamak, insan hareketliliği sayesinde yatırım güzergahlarında turizmi canlandırmak ve en önemlisi bölgeler arası geçişkenlikle yerel kalkınmaya fayda sağlamak" diye konuştu.

"Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında da doğaya ve denize kenarlarına olan ilgi artış gösterince söz konusu otoyollarla doğaya ve denize ulaşım hızlandı" diyen Aydın, uzun soluklu kalkınma hedeflerinin çıktılarını önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda göreceğimizi ve altyapı yatırımlarının öneminin daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Aydın, "Kamu özel sektör iş birlikleri bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta. Bunun birçok konuda faydası görülüyor. Özellikle ulaşım konusunda mesafelerin kısalması, mobilizasyonun kolaylaşması, sadece yatırımların bulunduğu bölgeye değil aynı zamanda tüm ekonomiye önemli bir katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

1 SAAT 15 DAKİKADA DOĞANIN KALBİNDE

Silivri'den başlayan ve Sakarya Akyazı'ya kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçtiği Kocaeli ve Sakarya gibi illerde arsa fiyatları artış göstermeye başladı. Pandemiyle izole hayata olan talepte de artış görüldü. İstanbul Anadolu yakasından Sakarya Akyazı'ya kadar olan mesafe 1 saat 15 dakikaya kadar düştüğü bildirildi. Geçmişte yoğun trafik saatlerinde 2.5 saat kadar süren yolculukların bu denli düşmesinin ardından, Sakarya ve Kocaeli'de yatırım yapmak isteyenlerin sayısının da artış gösterdiği kaydedildi. Bölgede faaliyet gösteren emlakçılar, "Emlak ve arsa satışları çok iyi gidiyor. İnsanlar burada konut ihtiyacı için yer arıyor. Özellikle İstanbullular şu an bu bölgede yer topluyor. Bu durum Kuzey Marmara Otoyolu'ndan dolayı kaynaklanıyor. Bir de son 1 yıldır yaşanan pandemiden dolayı insanlar bu bölgeye gelip, burada bir ev ve hobi bahçesi yaparak oturuyorlar" dedi.

Özellikle Silivri, Marmara Ereğlisi, Selimpaşa gibi noktalarda yazlık sahibi olanların sayısının arttığını anlatan emlakçılar, "Bu bölgelerde yaz aylarında cuma günleri İstanbul'dan gidişler 3-4 saate kadar çıkabiliyordu. Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde bu mesafelerde aynı gün gidişler 1 saate kadar düştü. Yine Pazar İstanbul'a dönüş trafiği de önemli ölçüde rahatladı. Bu da yazlıklara olan talebin artmasında önemli bir etken" diye konuştu.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU İÇ TURİZMİ HIZLANDIRDI

Pandemi süresince araçlarıyla seyahat etmeyi tercih eden tatilciler ve iş insanları sahil bölgelerine gidip dönmeyi İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanarak yaptı. Otoyolun sağladığı güzergah sayesinde güvenli ve daha kısa sürede seyahatlerini gerçekleştirdiler, yazlık mekanlarından çalışma hayatlarına devam ettiler. Bu ulaşım sayesinde otoyolun geçtiği iller üzerindeki arsalara ve müstakil evlere olan talebin de arttığı kaydedildi. Bunun dışında yerli turist uçak kullanmadan, turizm bölgelerine rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten hemen sonraki Bursa, Balıkesir gibi illere günübirlik ziyaretler artış gösterdi. Bölgedeki esnaflar, "Pandemi öncesinde insan trafiği bu yol sayesinde artmaya başlamıştı. Ancak pandemi araya girince işler durdu. Pandemi ile belli bir başarı yakalanmaya başladı. Yasakların da tamamen kalkmasıyla eski günlerimize hızla dönebilmeyi umut ediyoruz" dedi.

KALABALIK AİLELER TERCİH EDİYOR

İzmir'de ise daha farklı bir durum yaşanmaya başladı. Turizmin birçok imkanını içinde barındıran İzmir, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte İstanbul ve Kocaeli gibi daha kalabalık nüfusların olduğu illere daha da yakınlaşmış oldu. Böylece turizm amaçlı seyahatler artış göstermeye başladı. İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren turizmciler, "Pandemi öncesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun çok büyük faydasını gördük. Uçakla seyahat edenler zaten İzmir'e geliyordu. Ancak 4-5 kişilik aileler uçakla seyahat etmeyi çok tercih etmiyordu. Otomobille yolculuk da 8-9 saat olunca İzmir'e gelmek istemiyordu. Bu yol sayesinde otomobille yolculuk etmek isteyen ailelerin ilk tercihleri arasında İzmir yer almaya başladı. İzmir çevresinde yerli turistin çok sevdiği Çeşme, Alaçatı, Foça, Kuşadası, Bodrum gibi turizm merkezlerine özellikle İstanbul'dan daha fazla tatilci bekliyoruz. Sadece İstanbul olarak düşünmemek de gerekiyor. Çünkü Bursa, Balıkesir gibi bu yol üzerinde yer alan vatandaşlarımız da İzmir'e daha sık gelmeye başladı. Bu hem turizmi hem de şehirdeki ticaret hayatını besliyor" ifadelerini kullandı.

YAVUZ SULTAN SELİM VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Yeni yollar ve köprülerle birlikte İstanbul'da da hafta sonu için alternatif noktalar oluştu. Yeme içme sektörü temsilcileri, "İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri boğaz hattı yoğunluğu nedeniyle birçok restoran ve kafenin yeni noktalara taşındığını gözlemliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzaralı birçok restoran artık İstanbullular tarafından keşfedildi. Hem trafik yoğunluğu yaşamak istemeyen hem de deniz havası almak isteyen birçok İstanbullu hafta sonları bu mekanları dolduruyor. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nün de alternatif oluşturmasıyla bu noktalarda da yeni alanlar keşfediliyor" dedi.

AVRASYA TÜNELİ ANADOLU YAKASINI HAREKETLENDİRDİ

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Bir diğer büyük yatırım Avrasya Tüneli'nin de trafiği rahatlatması dışında çok farklı bir etkisi daha görüldü. İstanbul'un şehir içi ulaşımında çok büyük bir yeri olan Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul'da turizmin kalbi konumunda olan Sultanahmet ile İstanbul'un Anadolu yakasına olan mesafe 15 dakikaya indi. İstanbul Anadolu Yakası'nda Göztepe-Kartal hattında milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen oteller de Avrasya Tüneli sayesinde her yıl milyonlarca turistin geldiği Sultanahmet'e komşu oldu. Anadolu Yakası'nda hizmet veren otelllerin yöneticileri, "Tünelin devreye girmesiyle birlikte turist akışı hızlandı. Sultanhamet'e gelen turistler Anadolu Yakası'nda konaklama yapabiliyor. Ulaşımları da çok rahat oldu. Ayrıca turistler Anadolu Yakası'nda yer dünyaca ünlü Bağdat Cadde'sinde alışveriş yapabiliyor. Tünel sayesinde bölgede hareketlilik artmış oldu. Artık pandeminin bitmesiyle birlikte eski günlere dönüşü bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı