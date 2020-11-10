Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:39
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde anıldı.

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen anma programında Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak ve Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Şarkışla

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Azize Gülmez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve 10 Kasım ile ilgili video gösteriminin ardından tören sona erdi.

Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde, Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Bu arada, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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