Bursiye Dağı Havadan Karadan Ateş Altında

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Bursiye dağı havadan savaş uçakları, karadan ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, havadan karadan fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA), tank birlikleri sabahın erken saatlerinden itibaren Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bursiye dağının bulunduğu yeri ateş altına aldı. Yoğun patlama ve dumanlar, sınır hattından ve kent merkezinden görülürken, yoğun çatışmalar yaşanıyor. Keşif ve gözetleme birliklerinden, İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) gelen koordinatlar üzerine havadan uçaklar, karadan ateş destek vasıtalarıyla yoğun bombardıman devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi de sürüyor. - KİLİS