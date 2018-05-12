Bursaspor'un Eski Futbolcusu Bakambu, Çin'de Takımını İpten Aldı
Çin Liginde Beijing Guoan ile Guangzhou 2-2 berabere kalırken, eski Bursasporlu Cedric Bakambu, Guangzhou'ya karşı attığı iki golle takımını ipten alan isim oldu.
Bursaspor'dan İspanyol ekibi Villarreal'e oradan da Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olam Cedric Bakambu attığı iki golle takımını ipten aldı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Bakambu'nun attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, rakip takım oyuncusu Eran Zahavi'nin attığı iki gole engel olamayınca karşılaşmanın son 10 dakikasına Guangzhou'nun üstünlüğü ile girildi.
BAKAMBU 83. DAKİKADA YENİDEN SAHNEDE
Mücadelenin son anlarında yeniden sahne alan yıldız futbolcu Bakambu, attığı iki golle takımına 1 puanı kazandırmayı başardı.
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