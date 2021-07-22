Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti
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Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti

Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da kamp çalışmaları için Bolu'ya gitti.

Bursaspor'da kamp çalışmaları için Bolu'ya gitti. Yeşil-beyazlı takıma dört yeni isim katıldı. Bursaspor'un genç futbolcuları, Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı da kafilede yer aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, üçüncü etap çalışmaları için Bolu'ya gitti. Yeşil-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarına Bursa'da başlamış daha sonra da 11 günlük Afyon kampının ardından bayram iznine ayrılmıştı. Bursaspor kafilesi bu kez de Bolu da çalışmalarını sürdürecek. Bursa ekibi, 10 günlük kamp boyunca iki hazırlık maçı yapacak. 27 Temmuz'da Samsunspor'la karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takımın ikinci hazırlık maçı henüz netlik kazanmadı. Bu arada Bursaspor'un altyapısından dört isim de kafileye dahil edildi. Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca, Abdullah Tazgel ve Eren Tunalı da A takımla birlikte Bolu'da çalışmalarını sürdürecek.

Bursaspor, 1 Ağustos'ta Bursa'ya dönecek. - BURSA

Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti
Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti
Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti
Bursaspor ikinci etap kamp için Bolu'ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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