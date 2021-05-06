Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak tenisi oynayarak devam etti
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Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak tenisi oynayarak devam etti

Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak tenisi oynayarak devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da çalışmalar devam ediyor.

TFF 1. Lig'in son haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da çalışmalar devam ediyor. Neşeli geçen idmanda Yeşil-beyazlı futbolcular ayak tenisi oynandı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve pas pres çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı Pazar akşamı saat 18.00'de başlayacak. - BURSA

Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak tenisi oynayarak devam etti
Bursaspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıklarına ayak tenisi oynayarak devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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