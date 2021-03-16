Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

16.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:26
Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek. - BURSA

Bursaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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