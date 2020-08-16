Bursalılar kirletti, onlar halatlarla yamaçlara sarkıp temizlik yaptı
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Bursalılar kirletti, onlar halatlarla yamaçlara sarkıp temizlik yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tophane yamaçlarında temizlik seferberliği başlattı.

Bursalılar kirletti, onlar halatlarla yamaçlara sarkıp temizlik yaptı
16.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:32

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tophane yamaçlarında temizlik seferberliği başlattı. Halatlarla yamaçlara sarkan işçiler her tarafı pırıl pırıl yaptı. Çalışmaların ilk gününde, içinde bir yatağın da bulunduğu 24 kamyon atık toplandı.

Bursa'nın tarih başkenti kimliğini öne çıkaracak tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, saat kulesi, Bey Sarayı ve Hisar bölgesini de içine alan 'tarih adası' çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan şehir siluetine değer katan Tophane yamaçlarında hummalı bir temizlik yaptı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda yamaçlardaki kurumuş otlar ve kuruyan ağaç dallarının temizlenerek bölgeye estetik bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

24 kamyon atık

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 kişilik bir ekiple başlatılan çalışmalar, Bursalıların tarihe ve çevreye ne derece önem verdiğini gözler önüne serdi. Güvenlik halatlarıyla yamaçlarda çalışan personel, çalışmalar sırasında pet şişe, cam ve teneke içecek şişeleri, karton kutular hatta bir yatağın bile yamaçlara atılmış olduğunu belirledi. Bölgedeki tüm atıklar, kuru otlar ve dal parçaları ile birlikte toplanırken, çalışmaların ilk gününde 24 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Bölge tamamen temizlenene kadar çalışmalar kesintisiz devam edecek.

Bursa'ya yakışmıyor

Tophane yamaçlarında devam eden temizlik çalışmalarını değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği Tophane bölgesindeki kirliliğin Bursa'ya yakışmadığını söyledi. Bölgenin daha da değer kazanması ve daha fazla turist ağırlaması için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Ancak biz bu çalışmaları yaparken, bu tarihi bölgeyi koruyup, kollamak, temiz tutmak ise Bursalılar olarak hepimizin görevi. Özellikle bölgenin temizliği noktasında tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı hareket etmesini bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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