ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Şimdi parayı bin katına satıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Şimdi parayı bin katına satıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, işten çıktıktan sonra ATM'ye giderek 50 TL çekti. Ancak Çam'ın çektiği paranın üzerinde 0 eksikti. Şam şimdi bu parayı 50 bin TL değerle satışa çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti.

Bursalı sağlıkçı ATM'den çekti, bin katına satıyor

50 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Şimdi parayı bin katına satıyor

"BANKA DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türk Lirası, İnegöl, Bursa, ATM, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

burakk:

Biraz farklı bir şey yakalayan çok değerli zannedip kendinden geçiyor, sallıyor fiyatı.

Cevap Yaz 1 41 Yayından Kaldır
UğuR DURAN:

bu paradan ülkemizde bol miktarda var artık. Bir seri baskının hatalı basılması sonucu kontrol edilmeden dağıtımı yapılmış olan bir para dizisi... değil 50.000 lira bu parayı 51 liraya bile zor satar

Cevap Yaz 1 90 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title