Bursa Sağlık Yatırımlarıyla Büyüyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın sağlık yatırımlarıyla birlikte büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'de ilk kez Bursa'da kurulan Bursa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde açılış öncesi incelemelerde bulunan Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa, sağlık yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Bir taraftan şehir ve araştırma hastaneleri ile modern tıbbın en yeni imkanlarını sağlıkta uygularken, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi ile de modern tıbbın tamamlayıcı unsurlarını hayata geçiriyoruz" dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile birlikte merkezi gezen Vekil Mustafa Esgin, arı terapi, sülük terapi, hidroterapi, akapunktur, ozon terapi, osteapati gibi tamamlayıcı 14 geleneksel ve tamamlayıcı tıp dalından 10 uygulamada hizmet verecek merkez ile Bursa'nın sağlık turizminde önemli bir pay alacağını ifade etti. Bursa'ya sağlık alanında 16 yılda 16 büyük devlet hastanesi açıldığına işaret eden Mustafa Esgin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya gelişiyle birlikte Kestel ve Yenişehir devlet hastaneleri ile birlikte GETAM hizmete başladı. Bursa'mız sağlık yatırımlarıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Kestel'de yapımı tamamlanarak hizmete açılan 150 yataklı devlet hastanesi konumu itibariyle ilçemiz ve bölgemiz için önemli bir yatırımdır. Aynı şekilde Yenişehir Devlet Hastanesi de 110 yataklı yeni ve modern yüzüyle ilçemize hizmete başladı. Kısmetse birkaç ay sonra hizmete girecek Şehir Hastanesi ile modern tıbbın en yeni imkanlarını sağlıkta uygularken, bir taraftan da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yine ilk kez Bursa'da hayata geçiriyoruz. Hem Selçuklu hem Osmanlı şifahanelerini andıran geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezimiz Sağlık Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi'nin denetimi altında hastalarımıza modern tıbbın tamamlayıcısı geleneksel tedavi yöntemlerini uzman hekimlerimiz eşliğinde sunacaktır. Sadece Bursa'da yaşayan vatandaşlarımıza değil yurt içi ve yurt dışından gelecek herkese açık olacak bu merkezimiz aynı zamanda şehrin sağlık turizmine de büyük katkısı olacaktır."

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise, "Uludağ Üniversitesi bünyemizdeki geleneksel ve tamamlayıcı alanındaki ilgili uzmanlarımız bu merkezimizde destek verecekler. Bu merkezin toplumumuza hizmet vermesi noktası Uludağ Üniversitesi olarak hazırız. Burada bir yandan hastalarımız tedavi edilirken bir yanda da eğitim ve araştırma noktasında da destek verildiğinde toplumumuz tarafından yanlış algılanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasının hem Sağlık Bakanlığı hem de Uludağ Üniversitesi himayesinde hizmet vermesi toplumumuza güven sağlayacaktır. Batıda yeni gibi görünen bu uygulamalar bizim geleneğimizde yer alan, şu anda ise pek çok ülkede uygulanan tıp teknikleridir" şeklinde konuştu.

Bursa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi inşaatının geçtiğimiz aylarda tamamlandığını söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, "Tıbbi cihaz işi ve tefrişatı bitti. Bakanlığımızın izin verdiği 14 uygulamadan 10 tıp uygulamasını burada hizmete sunuyoruz. Kapasite anlamında Türkiye'nin en büyüğü konumunda yer alan merkezimiz şuan ünite olarak hizmet verecek. Tıp merkezimizin girişinde acil, laboratuvar ve basit tekniklerin yapıldığı odalar bulunuyor. Akapunkturdan osteopatiye, sülük tedavisinden ozon terapiye kadar 10 geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti vermiş olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA