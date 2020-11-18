Bursa ovası sisler içinde kaldı
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Bursa ovası sisler içinde kaldı

18.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:05

Bursa ovası sisler içinde kaldı Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa ovası sisler içinde kaldı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Ovası'nın sis altında kalması renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Özellikle şehrin doğu kesimlerinde yerleşim yerlerinin az olduğu bölgelerde sis ovayı kapladı. Tarım arazilerinde meyve ağaçları görünmez hale gelirken, evler ve diğer yapılar da gözden kayboldu. Bursa'da hava sıcaklığı sabah saatlerinde 5 derece ölçülürken, öğleden sonra 13-16 dereceleri görecek. Yarın sabah yine sis beklenirken, meteoroloji hava sıcaklığını gün ortasında 15 derece olarak tahmin etti.

Öte yandan yoğun sis Mudanya Yolu Geçit Mevkisi ile otobanda da etkili oldu.

Bursa ovası sisler içinde kaldı
Bursa ovası sisler içinde kaldı
Bursa ovası sisler içinde kaldı
Bursa ovası sisler içinde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

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