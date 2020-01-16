"Bursa Model Fabrika" ile şirketlerin ileri teknolojiye geçişi kolaylaşıyor

16.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:06

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelerin eğitim ve dönüşümünü sağlayacak birçok prosesi Model Fabrika'da hayata geçirdiklerini, sanayide orta yüksek ve ileri teknolojiye ulaşmada bu üretim merkezlerinin çok önemli roller üstlendiğini söyledi.

Burkay, AA muhabirine, BTSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen ve "Bursa Model Fabrika" adıyla bilinen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Model Fabrika'nın, üretim geliştirme modelleriyle gerçek fabrika ortamı gibi kurgulandığını aktaran Burkay, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandıran merkezin Bursalı firmaların sürece adaptasyonlarını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Almanya'daki benzerleri örnek alınarak Türkiye'de 10-15 Model Fabrika'nın hayata geçirilmesinin planlandığını bildiren Burkay, bunlardan ilkinin Ankara'da, ikincisinin de Bursa'da kurulduğunu ifade etti.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan üretimde dijitalleşme süreçlerini Model Fabrika üzerinden şirketlere sağlayabilmeyi amaçladıklarını vurgulayan Burkay, "Model Fabrika, üretim proseslerinin sanal değil, gerçek ortamda şirketlere sunulduğu önemli bir eğitim merkezi. Çalışanların niteliklerini artırmak için eğitim çalışmaları faaliyetlerini yürütürken, Model Fabrika'yla da işletmelerimizin eğitimini ve dönüşümünü sağlayacak birçok prosesi burada hayata geçiriyoruz." dedi.

"Orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişte üretim merkezlerinin önemli rolü var"

Burkay, Model Fabrikaların başta şirketlerin, bölgelerin ve Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünü artırmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şöyle devam etti:

"Türkiye, üretim ve ihracata dayalı büyüme modeli seçmiş bir ülke. Bu anlamda bizim, sanayide orta yüksek ve ileri teknolojiye geçişte bu üretim merkezlerinin çok önemli rolü var. BTSO olarak üyelerimize sunduğumuz hizmet ve altyapıyla şirketlerin bir anlamda rekabet gücünü artırırken, kaynaklarını da daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Bu merkezlerde yapılan yatırım bütün şirketlere açık olduğu için şirketlerimizin bu yatırımları bireysel olarak kendi tesislerinde yapmalarına ihtiyaç kalmıyor. Bu merkezlerin aynısı Almanya Baden-Württemberg ve Stuttgart'ta var. Almanya'nın teknolojide ve katma değerli üretimdeki merkezi olan bu bölgelerdeki yapıların bire bir aynılarını Bursa'da hayata geçirdik."

- "Otomotiv yan sanayi şirketlerini Model Fabrika ile güçlendireceğiz"

Dünya ekonomisindeki daralma süreçlerinin yavaş yavaş geride kalmaya başladığını ve OECD, Dünya Bankası ile IMF'nin Türkiye'nin büyümesiyle ilgili değerlendirmelerini pozitif yönde revize ettiğini anımsatan Burkay, 2020'de yapılacak altyapı çalışmalarıyla şirketlerin uluslararası pazarlarda çok daha güçlü hale getireceğini anlattı.

Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 Vizyonu"nda ortaya koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin aslında sembolik bir rakam olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında buradaki nihai hedef, dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almaktır. Türkiye'nin ihracatı istediğimiz gibi artmadı ama rekabet ettiğimiz ülkelerin çoğunda ihracat rakamları son 4-5 yılda eksi yönde seyretti. Şu andan itibaren bütün ekonomik veriler pozitif yönde revize ediliyor. Bu da tabii ki yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin bir adım öne çıkmasını sağlayacak. Bursa'nın ihracatı 15 milyar dolar, ithalatı 9,6 milyar dolar civarında. Yaklaşık 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent. Kilogram başına ihracat değerinin 4 dolar olduğu bir kenti konuşuyoruz. Bursa için koyduğumuz hedef, kilogram başına ihracat en az 7-7,5 dolar. Mükemmeliyet ve dönüşüm merkezleriyle bu ihracatı yapacak yeni nesil sektörlerde teknolojimizi geliştirebilmeliyiz. Yeni otomotiv teknolojilerinden bahsediyoruz. Otomotivdeki yazılım ve elektronik komponentlerin ağırlıklarına baktığımızda BTSO olarak bir numaralı hedefimiz, bu sektördeki üyelerimizi, otomotiv yan sanayi şirketlerimizi yeni teknolojiye geçişlerinde bu merkezlerle onların ellerine güçlendirmek ve yeni bu teknolojilere çok daha hızlı adaptasyon sağlayıp ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefini hızlı bir şekilde yakalayabilmek."

Kaynak: AA