Bursa ile Doğubayazıt Arasında Kardeşlik Protokolü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirilen törende protokol, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Doğubeyazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Efe tarafından imzalandı.

Burkay, burada yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile düzenlenen organizasyonla iki bölge insanları arasındaki kardeşlik bağının güçlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Burkay, şunları kaydetti:

"Her zaman Ağrı, Iğdır ve Doğubayazıt'taki kardeşlerimizin yanında olacağız. Bilgi ve birikimimizi bölgedeki iş dünyası temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Bizler, Bursa iş dünyası olarak bölgedeki iş insanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Geçmişten günümüze ve geleceğe aktarılacak olan kardeşlik mesajının böylesine önemli bir mekanda imzalanmış olması da ayrı bir anlam taşıyor."

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan da "Bizler kardeşliğimizi, muhabbetimizi, sevgimizi devam ettirirsek, samimiyetle, içtenlikle, birbirimize kardeş gibi davranma şuuruna erişirsek inşallah memleketimiz de İslam alemi de huzur bulacak." ifadesini kullandı.