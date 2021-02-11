Yol kenarında cesedi bulunan kişiyi arkadaşının tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili arkadaşı gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili arkadaşı gözaltına alındı.
Olay sonrası çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Araştırmalarını derinleştiren ekipler, Murat Bahadır'ın, arkadaşı E.Ö. tarafından vurulduğunu tespit etti.
Ekipler, E.Ö'yü Nilüfer ilçesindeki bir adreste gözaltına aldı.
Zanlının ifadesinde, Bahadır'ı kullandığı uyuşturucunun etkisiyle tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olay
Çukurca Mahallesi'nden Yeniceabat Mahallesi'ne giderken dün yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri, vücudunda mermi bulunan Murat Mahadır'ın (41) yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu