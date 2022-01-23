Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti - Haberler
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Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü.

BURSA (İHA) - Bursa'da gün boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine döndü. Rampa aşağıya inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise çıkmakta zorluk yaşarken zaman zamanda kayan araçlar kazaya sebep oldu.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz tuttu. Aniden bastıran kara ve Valiliğin hava durumu uyarılarını dikkate almayan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çektiler. Rampadan aşağıya inen araçlar durmakta zorluk çekti. Bazı araçlar da buzlanan yolda kayarken, bazıları da kaza yaparak zor durabildi. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalarak kayarak geri indiler. Yolda kalan araçların yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. - BURSA

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bursa, kar, 3. Sayfa, Haber

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