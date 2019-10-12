Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı

12.10.2019 21:45

BURSA (İHA) – Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 16 PM 018 plakalı otomobil Yenişehir'den İnegöl'e doğru seyir halinde olan sürücü iddiaya göre önüne rüzgar nedeniyle aninden çıkan karton parçasını görünce biranda panikledi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken araç içerisinde bulunan 25 Yaşındaki Mete Y yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tarlaya giren otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA