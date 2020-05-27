Bursa'da tebessüm ettiren görüntü...Sağanak yağıştan korunmak için başına kova geçirdi
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Bursa'da tebessüm ettiren görüntü...Sağanak yağıştan korunmak için başına kova geçirdi

Bursa'da tebessüm ettiren görüntü.

27.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:31

Bursa'da tebessüm ettiren görüntü...Sağanak yağıştan korunmak için başına kova geçirdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeni bir güne sağanak yağmurla uyandılar. Yağmurda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar ise kendilerini korumak için saçak altlarına girdiler. Bir motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir kişi ise başına geçirdiği kovayla ıslanmaktan kendini korumaya çalıştı.

İnegöl'de sabaha karşı etkili olan sağanak yağmur gün boyunca devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yer aradı. Sürücüler de zor anlar yaşadı. Milli İrade Meydanı'nda seyir halinde olan bir motosikletin üzerinde yolcu olarak bulunan bir kişinin kendini korumak için başına kova geçirmesi görenlere tebessüm ettirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Bursa'da tebessüm ettiren görüntü...Sağanak yağıştan korunmak için başına kova geçirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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