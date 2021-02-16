Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
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Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

16.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:08
Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dolmuş şoförlüğü yapan Halil Muslu (44) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen meslektaşı S.A.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A.K, Muslu'yu tabancayla göğsünden vurarak kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan Muslu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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