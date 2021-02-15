Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:22
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Balıkesir istikametine giden Mirkan M'nin (43) kontrolünden çıkan 35 ADR 884 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mirkan M. olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan Abdulmelik D. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan