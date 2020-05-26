Bursa'da mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor
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Bursa'da mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kırsala Sağlık Kırsala Destek Projesi ekipleri tarafından yapıldı.

Bursa'da mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor
26.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:54

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kırsala Sağlık Kırsala Destek Projesi ekipleri tarafından yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanarak, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Bursa'da Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İnegöl ve Gürsu ilçelerinde mera arazilerinde oluşturulan çadır kentlerde yaşamını sürdüren başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşlar ve göçmenlerin, sağlık kontrollerine ara verilmeksizin devam ediliyor.

Son olarak Mustafakemalpaşa'da bulunan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kenti ziyaret eden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, işçilerin sağlık kontrolleri ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa'nın her yıl yaklaşık 8 ila 10 bin arasında mevsimlik tarım işçisi göçü aldığının altını çizen Dr. Kuzhan, yaklaşık yüzde 30'unu yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu bu nüfus grubunun bütün koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin Sağlık Müdürlüğü Kırsala Sağlık Kırsala Destek Projesi ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil sağlık ekipleri tarafından verildiğini kaydederek, bu işçilerin ayrıca ihtiyaç durumunda tüm kamu hastanelerinden de ileri sağlık hizmetlerini alabildiğini belirtti.

Bursa'da geçtiğimiz yıllara göre Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak işçilerin bu sene aralıklı olarak talep edildiğinin altını çizen Dr. Kuzhan, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizdeki tüm işçi ve ailelerinin her 14 günde bir Kovid-19 ile ilgili semptom takipleri yapılıyor. Ayrıca İlimizden başka illerde çalışmak üzere ayrılan tüm mevsimlik tarım işçilerinin İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan birimler ve aile hekimlikleri tarafından Kovid-19 il ilgili sağlık muayeneleri yapılmaktadır. Sorun tespit edilmeyenlere ise seyahat onayı verilmektedir. İlimizde bu anlamda şu ana kadar herhangi şüpheli, olası ve pozitif vaka bulunmamaktadır. Ayrıca seyahat sırasında Kovid-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme de yapılmaktadır. Bu çadır kentlerde çadırlar arası mesafenin en az 2 metre olması, çadır içinde yataklar arası mesafenin 1.5 metre olması, kişi başı en az 3 metrekare düşecek büyüklükte çadır sağlanması, 10 kişiye 1 tuvalet ve duş planlanması, günlük içme kullanma suyunun temininin sağlanması gibi bütün tedbirlerin işçiler gelmeden alınması için ilçe kaymakamlıkları da çalıştı."

Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetleri başta olmaz üzere kronik hasta takipleri, aşılama, gebe ve bebek izlem, diğer bulaşıcı hastalıklar takibi, üreme sağlığı hizmetleri, sağlık okur yazarlığı kazanım eğitimleri ve kanser tarama hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri ekipleri tarafından sağlanıyor. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerine, hem Kovid-19 hem de dezavantajlı durumları için psikososyal destek hizmeti de verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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