Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor - Haberler
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Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamaların yaşanırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimya kazanına bakım yaptıkları esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikadaki bütün çalışanlar tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi. Zaman zamanda patlamalar yaşanan kimya fabrikasında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

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Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı.

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