Bursa'da kent merkezine inen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

BURSA'da, domuz sürüsünün yerleşim yerine inip, yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine gece yarısı, domuz sürüsü girdi. Yiyecek arayan sürü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen sürü, tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN