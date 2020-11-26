Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp Suriyelilerin evini yağmalayan 4 zanlı tutuklandı
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Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp Suriyelilerin evini yağmalayan 4 zanlı tutuklandı

26.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:12
Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp Suriyelilerin evini yağmalayan 4 zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyrukluların ikametlerini yağmaladığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyrukluların ikametlerini yağmaladığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde 6 kişinin kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye uyrukluların evlerini yağmaladığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri takibe aldı.

Takip sonucunda yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden R.E, Z.K, Ç.B. ve M.A, tutuklandı.

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Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 ahşap topuz ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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