Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp Suriyelilerin evini yağmalayan 4 zanlı tutuklandı
26.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:12
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyrukluların ikametlerini yağmaladığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Suriye uyrukluların ikametlerini yağmaladığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde 6 kişinin kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye uyrukluların evlerini yağmaladığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri takibe aldı.
Takip sonucunda yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden R.E, Z.K, Ç.B. ve M.A, tutuklandı.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 açık namlulu tabanca gövdesi ve 1 ahşap topuz ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek