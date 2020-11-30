Kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı
30.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:44
Kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı Bursa'da kavşakta virajı alamayan otomobil önce kaldırıma çarptı, sonrasında taklalar atarak durabildi.
Kavşakta virajı alamayan sürücü takla attı
BURSA - Bursa'da kavşakta virajı alamayan otomobil önce kaldırıma çarptı, sonrasında taklalar atarak durabildi.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Üçevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ADD 984 plakalı otomobil sürücüsü kavşağı alamayınca kaldırıma çıktı. Daha sonrasında takla atarak ters kaldı. Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü tedbir amaçlı Uludağ Üniversitesi Fakültesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR