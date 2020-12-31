Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

31.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:48
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

BURSA'da yılbaşı öncesi bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da yılbaşı öncesi bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içkilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 şişe şarap ile viski ve rakının bulunduğu toplam 10 ton sahte içki ele geçirdi. Olay ile ilgili S.Ç. (45) gözaltına alındı. Yılbaşı öncesinde, çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi.


Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Nuri Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Acun Ilıcalı Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Güven Yalçın Halis Özkahya Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 10:50:29. #1.15#
title