Bursa'da çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi
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Bursa'da çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

27.10.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:32
Bursa'da çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

Bursa'da eski ortağını ve kardeşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da eski ortağını ve kardeşini öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nedim Vural B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Nedim Vural B, avukatı aracılığıyla bildireceği kişinin tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı da olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin gelecek celse izlenilmesini talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nedim Vural B, Haziran 2018'de eski ortağı Murat ve kardeşi Abdullah Yenikapı'yı aralarında çıkan tartışma sırasında öldürdüğü, Abdurrahman Yenikapı'yı yaraladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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