BURSA'DA 150 POLİSLE 'HUZUR VE GÜVEN' UYGULAMASI

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 150 polisin katılımıyla eğlence mekanları denetlendi, trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada 450 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 16 işletme için işlem gerçekleştirildi. 135 aracı kontrol eden ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 35 ekipten oluşan toplam 150 personel ile Orhangazi ilçesinde 'Huzru ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. İlçe genelinde düzenlenen uygulamada 450 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 16 işletmeye işlem uygulandı, 135 araç kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.