Bursa-Ankara Karayolunda Kar Yağışı Nedeniyle Tuzla Çalışmaları Başladı
Bursa-Ankara karayolunda kar yağışı nedeniyle tuzla çalışmaları başladıBURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında başlayan kar yağışıyla birlikte karayolları tuzlama çalışmalarına başladı.
Bursa-Ankara karayolunda kar yağışı nedeniyle tuzla çalışmaları başladı
BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında başlayan kar yağışıyla birlikte karayolları tuzlama çalışmalarına başladı.
Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan olan İnegöl ilçesinin Mezit Boğazında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
KIŞ LASTİĞİ UYARISI
Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit bölgesinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolun üzeri ince beyaz örtüyle kaplanırken, Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyorlar. Ekipler ayrıca ağır taşıtların kış lastikleri olup olmadıklarını da denetliyorlar.
KURALLAR BİZİM İÇİN
Durdurulan sürücülerden Evren Demirci, 'yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum' dedi.