Bursa-Ankara karayolunda kar yağışı nedeniyle tuzla çalışmaları başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında başlayan kar yağışıyla birlikte karayolları tuzlama çalışmalarına başladı.

Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan olan İnegöl ilçesinin Mezit Boğazında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit bölgesinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolun üzeri ince beyaz örtüyle kaplanırken, Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyorlar. Ekipler ayrıca ağır taşıtların kış lastikleri olup olmadıklarını da denetliyorlar.

KURALLAR BİZİM İÇİN

Durdurulan sürücülerden Evren Demirci, 'yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum' dedi.