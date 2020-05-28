Burdur'da Cuma namazı için katı kurallar belirlendi
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Burdur'da Cuma namazı için katı kurallar belirlendi

Burdur Valiliği Cuma namazı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı.

Burdur'da Cuma namazı için katı kurallar belirlendi
28.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:19

Burdur Valiliği Cuma namazı kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda hastalık belirtisi taşıyanlar ve kendi seccadelerini getirmeyenler namaz kılınacak alanlara alınmayacak.

Burdur Valisu Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Cuma namazının kılınacağı alanlarla ilgili karar alındı. Alınan karar doğrultusunda "Cuma Namazı Kılınacak Alanlarda Uyulacak Kurallar" ile il merkezi ve bağlı köylerde cuma namazının kılınması için ihtiyaca binaen belirlenen cami bahçesi ve alanlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda il merkezinde Cuma namazı kılınacak cami bahçesi ve alanlar şu şekilde belirlendi: " Cıvlazderesi Camii, Şirinevler Camii, 149 Evler Camii, Akdere Camii, Ulu Camii (Cami-İ Kebir), Emek ve Güvenevleri Sakinleri Camii, Mevlana Camii, TOKİ Camii, Mehtapevleri Camii, Katrancı Camii, Uzay Çatı Pazar Yeri, Burkent Pazar Yeri, Eski Pazar Yeri."

Hastalık belirtisi taşıyanlar gelemeyecek

Cuma namazı kılınacak alanlarda uyulacak kurallar da belirlendi. Cuma namazları, daha önceden duyurulan açık alanlarda kılınacak. Sokağa çıkma yasağı kapsamında olanlar ve hastalık belirtisi taşıyanlar namaza gelemeyecek. Cuma namazı kılınacak açık alanlara, kapasitesi belirlenmiş olan sayıda cemaat alınabilecek. Cuma namazı vaktinde camilerin iç meknlarına girişe izin verilmeyecek. Cuma namazına gelirken vatandaşlar kendi seccadelerini yanlarında getirecekler. Seccade dışında, üzerinde namaz kılmak için karton, çuval ve hasır gibi yaygıların kullanılmasına izin verilmeyecek. Seccadeler sadece işaretlenmiş olan yerlere serilebilecek. Camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletleri kapalı olduğundan cemaatin abdestini alarak gelmesi gerekiyor. Maske kullanmak zorunlu. Namaz kılınacak alana girilmeden önce, giriş noktasında eller dezenfekte edilecek. Namaz kılınan alanlara giriş kontrollü olarak yapılacak ve alana giren

cemaat ön saftan başlayarak yerini alacak, çıkışlar ise en arka saftan başlayarak sırayla gerçekleştirilecek. Namaz kılınacak alana giriş esnasında, namaz kılarken, sonrasında ve çıkış esnasında kesinlikle sosyal mesafe korunacak, el sıkışma, kucaklaşma gibi fiziksel temas yapılmayacak. Farz namazdan sonra sünnetler ve tesbihat evde yapılabilecek, namazın kısa sürede kılınmasına özen gösterilecek. Namaz kılınan alanların çıkışında ikram dağıtılmasına ve seyyar satıcılara izin verilmeyecek. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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