"Burası Yunanistan" denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı
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"Burası Yunanistan" denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da, "Burası Yunanistan" denilip kandırılarak araçtan indirilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

17.01.2020 23:47 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:49

'da, "Burası " denilip kandırılarak araçtan indirilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Hasköy Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Ekipler, bir araçla getirilen ve "Burası Yunanistan" denilerek kandırılıp mahalle girişinde indirilen Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Burası Yunanistan" denilerek bırakılan 11 düzensiz göçmen yakalandı
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